ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାରେ ଅଭାବୀଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ଦାନ, ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପୁଣ୍ୟ
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାର ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା କେବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଦାନର ଶୁଭ ମୂହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ । ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାକୁ ଗଙ୍ଗାବତରଣ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଅବତାରଣ । ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଧରିତ୍ରୀରେ ଅବତାରଣ କରିଥିଲେ । ଗଙ୍ଗା ଅବତାରଣ ଦିନ ସ୍ନାନ-ଦାନ ଏବଂ ପୂଜା ପାଠର ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ରହିଥାଏ । ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ଦିନ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ୨୫ ମେ ପ୍ରାତ ସକାଳ ୪ଟା ବାଜି ୮ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଦଶମୀ ତିଥିର ସମାପନ ୨୬ ମେ ସକାଳ ୫.୧୦ ମିନିଟରେ ହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଙ୍ଗା ଦଶହାର ୨୫ ମେ ୨୦୨୬ରେ ପାଳନ କରାଯିବ ।
ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ଦିନ ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭ ୨୬ ମେ ୨୦୨୬ ସକାଳ ୪ବାଜି ୮ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରର ସମାପନ ୨୭ ମେ ସକାଳ ୫.୫୬ ମିନିଟରେ ହେବ । ସେହିପରି ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ୨୭ ମେ ୨୦୨୬ ସକାଳ ୩.୧୧ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୮ ମେ ୨୦୨୬ ସକାଳ ୩ଟା ୨୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅଭିଜିତ ମୂହୂର୍ତ୍ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ । ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୂହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ ୪.୩୫ ରୁ ୫.୧୮ ମିନିଟ ପର୍ଯନ୍ତ ରହିବ । ଅଭିଜିତ ମୂହୂର୍ତ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ୧୨.୯ ମିନିଟ ରୁ ୧.୨ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।
ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ଦିନ ଗରିବ, ଅଭାବୀଙ୍କୁ ଧନ, ଅନ୍ନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୁଡ, ତେଲ ଦାନ କରିବା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।ଏହି ଦିନ ସଧବାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ । ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ଦିନ ପାଣି ଦାନ କରିବା ପୁଣଦାୟକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଏବଂ ମିଠା ଶରବତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।