ସତ ହେଲା ସୌରଭଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ… କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଟିମର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍

ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ନୂଆ ଧାରା କରିବେ ଆରମ୍ଭ ।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ସେ ଏବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକାରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର T20 ଲିଗ୍ SA20 ର ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେଲେ: ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ସେ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ‘କୋଲକାତାର ରାଜକୁମାର’ ବୋଲି ଡାକି ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଆମ ଦଳର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି।”

ଟ୍ରଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ:ପୂର୍ବରୁ, ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋନାଥନ ଟ୍ରଟ୍ ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲସର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରଟ୍ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଗତ ସିଜିନରେ ଟ୍ରଟଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏବେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ବଢିଛି ।

ଅଧିନାୟକରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ:ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମୟରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ଥିବା ସମୟରେ, ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ IPL ଏବଂ WPL ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କ୍ରିକେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଇନିଂସର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।

ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: SA20 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ 26 ଡିସେମ୍ବର 2025 ରୁ 25 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2025 ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଦଳକୁ ଟାଇଟଲ ଦୌଡ଼ରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା।

