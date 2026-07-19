ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ କୁରାଢ଼ି ମାଡ଼ରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତର

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହଟାଗାଁ ଗାଁରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ କୁରାଢ଼ି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh
You might also like More from author
More Stories

ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ…

ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି…

ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ exercise କରିବା ଉଚିତ୍ ନା…

ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଜେନିଫର…

1 of 30,067