ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ କୁରାଢ଼ି ମାଡ଼ରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହଟାଗାଁ ଗାଁରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ କୁରାଢ଼ି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। By Shiv Sankar Singh Last updated Jul 19, 2026 at 3:53 PM Share ବୌଦ୍ଧ : ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧ ଥାନା ଅଧୀନ ହାତାଗାଁରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆହତ ଦୁଇଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ପାଞ୍ଚଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହାତାଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ୨୫ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। Share