ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ରେ ବୁହାହେଲା ଅଳିଆ! ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଜା ଚୁରମାର କରିଥିଲେ ଗୋରା ସାହେବଙ୍କ ଅହଂକାର
ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ରାଜା ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀର ଅହଂକାରକୁ ଚୁରମାର୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ଅପମାନିତ ହେବା ପରେ ରାଜା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ, ତାହା ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲା।
ଲଣ୍ଡନରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଅପମାନ
ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ (Rolls-Royce) ର ନାମ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଜଣେ ମହାରାଜା ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ିରେ ନିଜ ସହରର ଅଳିଆ ବୁହାଇଥିଲେ?
ଏହା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱରର ମହାରାଜା ଜୟ ସିଂହ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ। ୧୯୨୦ ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନର ଗଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସହିତ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା।
ସେହି ଦିନର ଘଟଣା:
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ୧୯୨୦ ମସିହା ଆଖପାଖର, ଯେତେବେଳେ ଅଲୱରର ମହାରାଜା ଜୟ ସିଂହ ପ୍ରଭାକର ବ୍ରିଟେନ ଗସ୍ତରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଆଲିସାନ (Luxury) ସୋ-ରୁମ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାରାଜା ଜୟ ସିଂହ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ତଥା ଶାନଦାର ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୋ-ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ଦେଖି ସୋ-ରୁମ୍ର ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ।
କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଭାବି ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲେ
କର୍ମଚାରୀମାନେ ମହାରାଜା ଜୟ ସିଂହଙ୍କ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଗରିବ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁକ୍ଷ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପରିହାସ କରିନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୋ-ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମହାରାଜା ଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ଏହି ଅପମାନ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ସେ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ୍ ଫେରି ଆସିଲେ।
ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ବଦଳିଗଲା ପୂରା ଦୃଶ୍ୟ
ଲଣ୍ଡନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମହାରାଜା ଏକ ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ । ପରଦିନ ସେ ନିଜର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାରିଷଦ ଓ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ସେହି ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ ସୋ-ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ । ଯେତେବେଳେ ସୋ-ରୁମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଅଲୱରର ମହାରାଜା ନିଜେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା । କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କଲେ । ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅପମାନିତ କରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ଥିଲେ ।
ଏକାସାଙ୍ଗରେ କିଣିଲେ ଅନେକ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ ଗାଡ଼ି
ରାଜା ଜୟ ସିଂହ ସୋ-ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ରୋଲ୍ସ ରଏସ କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ଦେଲେ । ଇତିହାସ କୁହେ ଯେ, ସେହି ସମୟରେ ସୋ-ରୁମ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ସେ ସିଧାସଳଖ ନଗଦ ଟଙ୍କାରେ ପଇଠ କରିଥିଲେ । ଏତେ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ଏବଂ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦେଖି ସୋ-ରୁମ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଓ ମ୍ୟାନେଜର ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଗକୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ।
ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁହାଇଲେ ଅଳିଆ
ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜା ଜୟ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ ଗାଡ଼ି ଜଳଜାହାଜ ଯୋଗେ ଭାରତର ଅଲୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତଥା କଠୋର ଆଦେଶ ଜାରି କଲେ । ମହାରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପୌରପାଳିକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ, ଏହି ସମସ୍ତ ନୂଆ ଏବଂ ଚମକଦାର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସହରର ଆବର୍ଜନା ଓ ଅଳିଆ ଉଠାଇବା କାମରେ ଲଗାଯାଉ । ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପୌରପାଳିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ର ଲକ୍ସୁରୀ କାର୍ ଆଗରେ ଝାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳିଆ ଭରି ଅଲୱରର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖିଲା, ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ।
କମ୍ପାନୀର ସମ୍ମାନକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଧକ୍କା
ଯେମିତି ଏହି ଖବର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ଭାରତରେ ରୋଲ୍ସ ରଏସ ଗାଡ଼ିରେ ଅଳିଆ ବୁହାଯାଉଛି, କମ୍ପାନୀର ସୁନାମ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା । ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ରେ ବସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଲୋକେ କହିଲେ ଯେ, “ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛୁ, ଭାରତରେ ସେଥିରେ ଅଳିଆ ବୁହାଯାଉଛି” । ଏହି ବଦନାମ ଯୋଗୁଁ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ ଗାଡ଼ିର ବିକ୍ରିରେ ହଠାତ୍ ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଲା । କମ୍ପାନୀର ଅହଂକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁରମାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
କମ୍ପାନୀ ଲିଖିତ ଭାବେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା
ନିଜର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖରାପ ହେଉଥିବା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିକୁ ଦେଖି ଶେଷରେ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ନଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା । କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଲୱରର ମହାରାଜା ଜୟ ସିଂହ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଆଧିକାରିକ ପତ୍ର ପଠାଇଲେ । ଏହି ପତ୍ରରେ ସେମାନେ ଲଣ୍ଡନ ସୋ-ରୁମ୍ରେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ । ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଅଳିଆ ଉଠାଇବା କାମ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜର ମହାନତା ଦେଖାଇ କମ୍ପାନୀର ଲିଖିତ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିରୁ ଅଳିଆ ଉଠାଇବା କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ।