ଡାଇରିଆ ବୋଲି ମାଆକୁ ବି…ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଛାଡି ପଳାଇଲେ ପୁରା ପରିବାର, 40 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ କଲେ ଶେଷକୃତ୍ୟ
ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗଢ଼ୱା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାନବଜାତିକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭବନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବୁକା ଗାଁର ତିନକୋନିଆ ଟୋଲାରେ 80 ବର୍ଷୀୟା ତେତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଡାଇରିଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ତିନି ପୁଅ, ବୋହୂ ଏବଂ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ମୃତଦେହକୁ ଘରେ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ମୃତଦେହ ଘରେ 40 ଘଣ୍ଟା ପଡି ରହିଥିଲେ ହେଁ କେହି ଆସିନଥିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ସ୍ବାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ- ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଶନିବାର ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତେତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଝାଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହରଚରଣ ବିୟାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା।
ସମଗ୍ର ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡି ପଳାଇଲେ- ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ବିନ୍ଦୁ ବିୟାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝାଡ଼ା ଭୟରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ପରିବାରର କେହି ସଦସ୍ୟ ଫେରି ଆସି ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 40 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସି ନଥିଲେ ।
ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷକୃତ୍ୟ- ଶନିବାର ଦିନ, ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଶବଦାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ରଞ୍ଜନୀ ଶର୍ମା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖିଆ ବେବି ଦେବୀ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ଶବଦାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରି ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ-ସମାଜସେବୀ ଅନୁଜ ଯାଦବ ଓରଫ ବବଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଫନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମୃତଦେହକୁ ବୁକା ନଦୀ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ । ଗାଁର ରାମଲାଲ ଭୂୟାଁ ଶବଦାହ ଚିତାକୁ ଜାଳି ଦେଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୁଅ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ।