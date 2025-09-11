Gariaband Encounter : ଏମିତି ଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର, 10 ନକ୍ସଲ ନିହତ, ଟପ ନକ୍ସଲ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିଲା 1 କୋଟି ପୁରସ୍କାର…

ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଗରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଛତିଶଗଡ଼ର ଗାରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ଗାରିଆବନ୍ଦରେ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 10 ଜଣ ନକ୍ସଲବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଯେଉଁଥିରେ ନକ୍ସଲବାଦୀ କମାଣ୍ଡର ମନୋଜ ଓରଫ ମୋଡେମ ବାଲକୃଷ୍ଣ ଓରଫ ବାଲାନ୍ନା ଓରଫ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ଚିନ୍ନି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଥିଲା।

ଏହି ଅପରେସନ ଶୋଭା ଥାନା ଏବଂ ମୈନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି (ସିସି) ସଦସ୍ୟ ମନୋଜ ଓରଫ ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି। ରାୟପୁର ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି ଅମରେଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, “ଗାରିଆବନ୍ଦରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁଳିଚାଳନା ହେଉଛି। କିଛି ନକ୍ସଲବାଦୀ ନିହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।”

ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଜମା ହୋଇଛି

ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଗରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ମୈନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାୟପୁର ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି ଅମରେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଚାଲିଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ ଇ-୩୦, ଏସଟିଏଫ ଏବଂ କୋବ୍ରାର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ।

ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି (ସିସି) ସଦସ୍ୟ ମନୋଜ ଓରଫ ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରମୁଖ। ୫୮ ବର୍ଷୀୟ ବାଲକୃଷ୍ଣ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୱାରାଙ୍ଗଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ମୁହଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଏବେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ଗାରିଆବନ୍ଦ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏସପି ନିରନ୍ତର ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନକ୍ସଲମାନେ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି।

