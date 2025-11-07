ବାପରେ ବାପ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା … ୮୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ରସୁଣ; ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ ଏବେ କରିବେ କ’ଣ ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଫୁଟିଲା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୋମା, ଅଟା, ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟମାଟୋ, ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଇଁଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣିଥରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ କିଣିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ମଇଦା, ଡାଲି ଏବଂ ଚାଉଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟମାଟୋ, ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଜନସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି: ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏଥର ପାକିସ୍ତାନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଛି।
ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନୂତନ ରେକର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ, ଅଟା, ଚାଉଳ, ଡାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା ୭୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଅଦା କିଲୋ ପ୍ରତି ୭୦୦ ଟଙ୍କା, ରସୁଣ କିଲୋ ପ୍ରତି ୮୦୦ ଟଙ୍କା, ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟମାଟୋ କିଲୋ ପ୍ରତି ୭୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ବୋମା ଏବଂ ଗୁଳି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି।
ଯେପରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କବଳିତ କରିଛି, ତାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଏହି ଦେଶ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରୁଟି ପାଇଁ ହେବ।
ମଇଦାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ରୁ ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡାଲି କିଲୋ ପ୍ରତି ୩୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି ୨୫୦ ରୁ ୩୨୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରମୁଖ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ: ପାକିସ୍ତାନରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ୩୫୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭେଣ୍ଡିର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା ୩୨୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ମଇଦା, ଡାଲି ଏବଂ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପିଓକେରେ ଜେନ-ଜେଡ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶାହବାଜ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କୁ ରାତିର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ।
ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଟମାଟୋକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଏବେ ଭାରତରୁ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଆସୁଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଷ୍ଟକରେ ନାହିଁ।