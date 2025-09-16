CHARIDHAM

Garuda Puran: ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ବିଲେଇ କୁକୁର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ମାନେ ! ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କର୍ମରେ କଣ ମିଳେ ଫଳ…

ଆମକୁ ଖରାପ କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ’ଣ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ, ଆମକୁ ଖରାପ କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ’ଣ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

କଣ ଏହି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ?

ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଆତ୍ମା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି – ପାପ, ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କର୍ମ। ଏହା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ପାଆନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ମର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପଶୁପକ୍ଷୀର ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ ।

ଚୋରି କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇବା

ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦଖଲ କରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଚୋରି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କୁକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହା ଚୋରି କର୍ମର ପ୍ରତୀକ।

କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବା ବା ଠକିବା

ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ବିଲେଇ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ବିଲେଇକୁ ଧୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏପରି କର୍ମର ପ୍ରତୀକ।

ଧର୍ମର ଅପମାନ

ଯେଉଁମାନେ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଯୋନିକୁ ପଠାଯାଏ।

ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା

ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଠକେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଚିଲ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଏବଂ ପଚାସଢା ମାଂସ ଖାଇ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି।

ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ, ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଯୋନିକୁ ପଠାଯାଏ।

କିଏ ପେଚା ହୁଏ

ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଦିତ ଛଳ କରେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପେଚା ହୁଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯିଏ କାହା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ।

ଗର୍ଭାଶୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ

ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପିତାମାତା ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ, ତାହାର ଗର୍ଭରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ।

