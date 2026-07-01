ମଣିଷର ଏହି ୪ଟି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହସଖୁସିର ସଂସାରକୁ କରିଦିଏ କଙ୍ଗାଳ, ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ବଢ଼ିବ ଦରିଦ୍ରତା
ମଣିଷର ଏହି ୪ଟି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହସଖୁସିର ସଂସାରକୁ କରିଦିଏ କଙ୍ଗାଳ
Garuda Purana: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହାର ‘ଆଚାର କାଣ୍ଡ’ରେ ମଣିଷର ରହଣି ସହଣି ଓ ନୀତିବାଣୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କିଛି ଏଭଳି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ହସଖୁସିର ଭରା ସଂସାର ଓ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦିଏ ।
ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ୪ଟି ଅଭ୍ୟାସ କ’ଣ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ବି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିରହିବା
ପ୍ରଥମ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇରହିବା । ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ବି ବିଛଣାରେ ଶୋଇରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।
ସକାଳ ସମୟକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଜଣେ ଆଳସୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାର ସାଥ୍ ଛାଡ଼ିଦିଏ । ତେଣୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
ଅନ୍ନର ଅପମାନ କରିବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା
ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ନର ଅପମାନ କରିବା ଏବଂ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ଛାଡ଼ିବା । ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଭୋଜନର ଅପଚୟ ହୁଏ, ସେଠାରୁ ମା’ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ରୁଷି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ।
ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ନେଇ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଙ୍ଗାଳିପଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ସଦୃଶ । ତେଣୁ ଘରେ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଥିଲେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ନର ଆଦର କରନ୍ତୁ ।
ଅପରିଷ୍କାର ରହିବା ଓ ଅସନା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା
ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗନ୍ଦା ବା ଅସନା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ନିଜ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ନରଖିବା । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ନଗାଧୋଇ କ୍ରମାଗତ କେଇ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଅସଜଡ଼ା କରି ରଖନ୍ତି ।
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦରିଦ୍ରତାର ବାସ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହେ ନାହିଁ, ତାର ମନ କେବେ ଶାନ୍ତ ରହେନାହିଁ । ଏହି ଅସନା ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଜମା ହୋଇଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ରୋଗବ୍ୟାଧିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ ।
ମନରେ କ୍ରୋଧ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କଟୁ ଭାବ ରଖିବା
ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଟୁତା ରଖିବା । ଯେଉଁ ଘରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଚିତ୍କାର ଏବଂ କଳିଝଗଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥାଏ, ସେଠାରେ ଉନ୍ନତି କେବେ ହୁଏନାହିଁ । ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁହଁରେ ସର୍ବଦା ଖରାପ କଥା କହୁଥିବା ଏବଂ ଲୋଭୀ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ବହିଯାଏ ।
ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ନରହିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନଧାନ୍ୟ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ପଥ ବନ୍ଦ ରହିବ ।