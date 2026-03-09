T20 World Cup ସରୁ ସରୁ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ ଘୋଷଣା, 64 ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଥିବା ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ବ
ବିଶ୍ବକପ ସରୁ ସରୁ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ ଘୋଷଣା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟେନ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ହେବେ। କିର୍ଷ୍ଟେନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୨୦୧୧ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟେନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହେଡ କୋଚ ଭାବରେ ସନଥ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ, ଯିଏ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଛାଡିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟନ ୧୫ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ।
କିର୍ଷ୍ଟେନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ୨ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି
ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟେନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସହିତ ୨ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପଦବୀରେ ରହିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କ କୋଚିଂରେ ରହିବ।
କିର୍ଷ୍ଟେନ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ନାମିବିଆ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ସନତ ଜୟସୁରିଆ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟେନ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ନାମିବିଆ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ସେ ସେହି ଦଳର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ, ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟେନ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି।
୬୪ ଶତକ ସହିତ ୨୬,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି
ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ ଏ ସମେତ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୬୪ ଶତକ ସହିତ ୨୬,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।
ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟର
ଗ୍ୟାରି କର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ତାଙ୍କ କୋଚିଂରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୧୧ ରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪ ରେ, ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟେନ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ପିସିବି ସହିତ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଲା।
କିର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ, ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜେମି ସିଡନଙ୍କୁ ଏହାର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା।