ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବଦଳିଗଲା ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ନିୟମ! ଏବେ 25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବନି ନୂଆ ଗ୍ୟାସ

ବଦଳିଗଲା ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ନିୟମ! ଏବେ 25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବନି ନୂଆ ଗ୍ୟାସ

By Seema Mohapatra

Gas Cylinder Booking Rule Change: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ (ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ)ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନାର ତାପ ଏବେ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ, ବିଶେଷକରି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।

ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ଏବେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅତି କମରେ 25 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବୁକିଂର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରାଯିବ।

ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

T20 World Cup ସରୁ ସରୁ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ…

ଦେଶୀ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି…

କଞ୍ଚାମାଲ (ପ୍ରୋପେନ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟେନ) ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ (IOCL, HPCL, BPCL) ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇ (14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ) ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଷ୍ଟକ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ କମର୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ପୁଣେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନାଗପୁର ଭଳି ସହରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୁଣେରେ, ଏଲପିଜି ଚାଳିତ ଶ୍ମଶାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ପ୍ରାୟ 9,000 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

ପଞ୍ଜାବ: ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପଠାଣକୁ ବା ଡିସ୍ପେଚକୁ ବନ୍ଦ ବା ଫ୍ରିଜ କରିଦିଆଯାଇଛି।

ବୁକିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 21-25 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ

ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ବୁକିଂ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାର 21 ରୁ 25 ଦିନ ପରେ ହିଁ ନୂତନ ରିଫିଲ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବୁକିଂକୁ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଅଟୋମେଟିକ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିତରଣ ସମୟରେ OTP କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।

କଣ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଏବଂ କ’ଣ ହୋଇନାହିଁ?

ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରୁ LPG ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 115 ଏବଂ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ।

ଯୋଗାଣରେ 30% ହ୍ରାସ

ଭାରତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କତାର ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ପରି ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ସାପ୍ତାହିକ ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ 30% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଷ୍ଟକପାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ରାସନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

T20 World Cup ସରୁ ସରୁ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ…

ଦେଶୀ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି…

Baba Vanga Prediction: 2026ରେ ଚାକିରି…

ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ…

1 of 30,107