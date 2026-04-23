ଇରାନରେ କିଭଳି ବଣ୍ଟା ଯାଏ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ମାସକୁ କେତୋଟି କିଣିବାର ଅଛି ନିୟମ; ବୁକିଂର କେତେ ସମୟ ପରେ ମିଳେ…

ଇରାନରେ କିଭଳି ବଣ୍ଟା ଯାଏ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ମାସକୁ କେତୋଟି କିଣିବାର ଅଛି ନିୟମ; ବୁକିଂର କେତେ ସମୟ ପରେ ମିଳେ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ପକାଇଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠିତ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଖେଳ ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇରାନରେ କିପରି ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ ଏବଂ କେତେଥର ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ।
ଇରାନରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଇନ୍ଧନ ପରିବାରରେ ସବସିଡି ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଇରାନର ଏଲପିଜି ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ “ସଦାଫ” ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଇପଲାଇନ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲପିଜି ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ପାଇପଲାଇନ ଗ୍ୟାସ ନଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମାସିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହା ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ସିଲିଣ୍ଡର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୋଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସବସିଡି ସଠିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଡେଲିଭରି ସମୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ସାଧାରଣତଃ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଅପେକ୍ଷା ସମୟ୩ ରୁ ୭ ଦିନ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏହା ୧୦ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଅପେକ୍ଷା ସମୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଚଳିତ ସଙ୍କଟ ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏଲପିଜି ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳକୁ ମନ୍ଥର କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଗାଣ କମ୍ ହୁଏ, କଳାବଜାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସରକାରୀ ସବସିଡି ସତ୍ତ୍ୱେ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ନିୟମିତ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇରୁ ତିନି ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।