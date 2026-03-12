LPG ସଙ୍କଟ: ଏଣିକି ଆଉ ୨୫ ଦିନ ନୁହେଁ ୪୫ ଦିନରେ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ!

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଭାରତରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଅବଧି ୨୫ ଦିନରୁ ୪୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ହେଲେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନୂତନ ସୂଚନା ନାହିଁ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବର ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଲମ୍ୱା ଚାଲିଲେ ବି ଏହି…

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସାଲାରୀ ଥିଲେ କିଣିପାରିବେ…

୨୧ ଦିନ ବଦଳରେ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁକିଂ:

ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ।

ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଅବଧି ୨୧ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ୫୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା।

ପ୍ୟାନିକ ବୁକ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ: 

ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି।

ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଘରୋଇ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ନୂତନ ଉତ୍ସରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପରିବାରକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ।

ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରେ, ଏବଂ ଏହି ଆମଦାନୀର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସେ। ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ବାଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଲପିଜି ଏବଂ ଏଲଏନଜି ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ୩୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ନିୟମିତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରହିପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଲମ୍ୱା ଚାଲିଲେ ବି ଏହି…

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସାଲାରୀ ଥିଲେ କିଣିପାରିବେ…

କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ IPL ୨୦୨୬ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ର…

ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ନେଲ୍…

1 of 18,477