କେବଳ ନାଲି ନୁହେଁ, ନୀଳ, କଳା, ଧଳା ପରି ଅନେକ ରଙ୍ଗର ଥାଏ ସିଲିଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣିନଥିବେ ଆପଣ
ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସର ଭିନ୍ନତା ଜାଣନ୍ତୁ
Cylinder Colors: ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି କେବଳ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଗୋଟେ ହେଲା ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ। ଭାରତରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠି ଅଧିକ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ସମଗ୍ର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।
କେଉଁଠି ସିଲିଣ୍ଡର ବିନା କିଛି ଲୋକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି କିଏ ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗକୁ ଫେରିଯାଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ମାଟି ଚୁଲାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏହି ଅଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରକାରୀ ଭାବେ କୌଣସି ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡରର ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଲାଲ, ନୀଳ, ଧଳା, କଳା, ମାଟିଆ ଓ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଲାଲ ସିଲିଣ୍ଡର ହେଉଛି ଘରେ ଘରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର । ଏହାକୁ “ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର” କିମ୍ବା ମାନକ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ନୀଳ, ଧଳା ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ
କେବଳ ସିଲିଣ୍ଡରର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ହାଲୁକା କିମ୍ବା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବହୁତ ଭାରୀ ହୋଇପାରେ। ଲାଲ, ନୀଳ, କଳା, ଧୂସର, ମାଟିଆ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଲାଲ ସିଲିଣ୍ଡର କ’ଣ?
ଲାଲ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (LPG) ଥାଏ, ଯାହା ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଧନ। ଏହାର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପଛରେ କାରଣ ବିପଦକୁ ସୂଚିତ କରିବା। ଯେହେତୁ LPG ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଳିପାରେ, ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଦୃଶ୍ୟ ସତର୍କତା ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣକାରୀ।
ଧଳା ସିଲିଣ୍ଡର କ’ଣ?
ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ରଙ୍ଗ ଯାହା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତୀକ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଜୀବନ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ନାମକରଣ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସାଧାରଣତଃ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଧଳା ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିଥାଏ।
କଳା ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର କ’ଣ ବୁଝାଏ?
କଳା ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସୁବିଧାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯାନବାହାନର ଟାୟାର ଫୁଲାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିପ୍ସର ପ୍ୟାକେଟକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ।
ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର କ’ଣ ବୁଝାଏ?
ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡରରେ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ, ଯାହାକୁ “ହାସିଂ ଗ୍ୟାସ” ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷକରି, ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ଦେବା କିମ୍ବା ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ।
ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର କ’ଣ ବୁଝାଏ?
ମେଳାରେ ରଙ୍ଗୀନ ବେଲୁନଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲାଇବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶକୁ ଉଡିଯାଉଥିା ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରକୃତରେ, ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର ହିଁ ଗ୍ୟାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡରରେ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣ ବାୟୁ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହାଲୁକା। ଏବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଥିରେ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଅଛି।
ଧୂସର କିମ୍ବା ସ୍ଲେଟ ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର କ’ଣ ବୁଝାଏ?
ଧୂସର କିମ୍ବା ସ୍ଲେଟ ରଙ୍ଗର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହି ଗ୍ୟାସ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ଧୂସର ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।