ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡରେ, ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ
US Iran War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଦିନ ଦିନ ଧରି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସିଲିଣ୍ଡରର କଳାବଜାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଉଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରଟା, ଛୋଲେ କୁଲଚେ, ଦୋସା ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଚା କପର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି, ଛୋଲେ ଭଟୁରେ, ଛୋଲେ କୁଲଚେ, ପରଟା, ଲିଟି ଚୋଖା ଆଦିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟକୁ ୧୦ ରୁ ୨୫ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ୪୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ । ସେହିପରି, ଇରାନରେ ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ରୁଟି ଭଜା ପ୍ଲେଟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
୩୦୦୦ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର
କର୍ପୋରେଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଫିସ୍ ବିରତି ସମୟରେ ଏକ କପ୍ ଚା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ କାମ କରେ । ଏହି ଏବେ ଏହି ଚା’ର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୫୦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ୩୦୦୦ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ରିଫିଲିଂ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଏକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ୧ କିଲୋ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ୩୦୦/୫୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫଳସ୍ଵରୁପ ଏହସବୁ ଖାଦ୍ୟର ଦର ବ଼ଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତେବେ ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।