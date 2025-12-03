LPG Gas Cylinder: ଶସ୍ତା, ଶସ୍ତା, ଶସ୍ତା… କମିଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର… ଏଣିକି ମାତ୍ର ୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର
ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଶସ୍ତା କରିଦେଲେ ସରକାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। କାରଣ ସରକାର ଶସ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହା ପୁଣି ପାଣି ପରି ଶସ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣିକି ମାତ୍ର ୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। କଥାଟି ମିଛ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମଙ୍ଗଳବାର (ଡିସେମ୍ବର ୨, ୨୦୨୫) ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ।
ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ, ଓରୁନୋଡୋଇ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, “ଆସାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ।
ଆସାମରେ ଓରୁନୋଡୋଇ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ୨୫୦ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପାଇବେ, ଯାହା ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବ।”
ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ପାଇବେ:
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସବସିଡି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପିଏମୟୁୱାଇ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ସହାୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ, ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଓରୁନୋଡୋଇ ଏବଂ ପିଏମୟୁୱାଇ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ:
ଆସାମର ପ୍ରମୁଖ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଓରୁନୋଡୋଇ ଯୋଜନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏଲପିଜି ସବସିଡିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଏହି ଯୋଜନା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ:
ଏହି ଘୋଷଣା ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ଯଦିଓ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଲପିଜି ବିତରକମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସବସିଡି ବଣ୍ଟନରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ, ଆସାମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଏଲପିଜି ସବସିଡି ବୃଦ୍ଧି କରି ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଖ୍ୟାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।
ଏହା “ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି” ଏବଂ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।