ପାଲଘରରେ ଏକ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 4 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଇସର ତାରାପୁର MIDC ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମେଲୋଡି (ମେଡଲି) ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନମ୍ବର F-13 ରେ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଛଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
4ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ- ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର । ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସିନ୍ଦେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀରେ ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶ୍ରମିକମାନେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।
ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମଲେଶ ଯାଦବ, କଳ୍ପେଶ ରାଉତ, ଧୀରଜ ପାୱାର ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ, ରୋହନ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ନିଲେଶ ଆଡାଲେଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବୋଇସରର ପୋଲିସ ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ଅଫିସର ବିକାଶ ନାଏକ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ତାରାପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା- ତାରାପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମେଡଲି ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ତାରାପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର F13 ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠାରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
କମ୍ପାନୀରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍- ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ କମ୍ପାନୀ ଛାଡି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।