ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି… ପୂର୍ବ ସିଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମର ହେଡ୍ କୋଚ୍‌, ଏମିତି କହିଲେ…

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ

By Rojalin Mishra
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି କ୍ରିସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଉଦୀୟମାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ସାମିଲ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ରାଣାଙ୍କୁ କେବଳ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ “ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି” ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ବୟାନର ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି।

ହର୍ଷିତଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କିମ୍ବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି କରି ଚାଲିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ?”

ଯଦି ତୁମର ପିଲା…
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏତିକିରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲେ ନାହିଁ। କ୍ରିସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ତୁମର ପିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ କଳ୍ପନା କର ଯେ ଯଦି ତାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବ। ସେ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ, ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କର, ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।”

କ୍ରିସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କ’ଣ କହିଥିଲେ?

କ୍ରିସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ, “ତୁମେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଯିଏ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଟୋଡି ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ।”

