(VIDEO)କୋଚ୍‌ଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ଡିନର ପାର୍ଟି, ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଡିଓ

ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।

By Rojalin Mishra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଘର ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, କେଏଲ ରାହୁଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଘରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରକୁ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି।

