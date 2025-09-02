‘ବିରାଟ ନୁହେଁ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ’- କହୁ କହୁ ସୁନ୍ଦରୀ କହିଦେଲେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଏସିଆ କପ୍ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କର ଛୋଟ ବିରତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ମଜାଦାର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ଗତ ବର୍ଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଫୋକସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ କିପରି ସମାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି…
କ୍ଲଚ୍ – ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର
ଦେଶୀ ବୟ – ବିରାଟ କୋହଲି
ସ୍ପିଡ୍ – ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ
ଗୋଲ୍ଡେନ ଆର୍ମ – ନୀତିଶ ରାଣା
ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ – ଶୁଭମନ ଗିଲ୍
ମିଷ୍ଟର କନସିନେଷ୍ଟ – ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ
ରନ୍ ମେସିନ୍ – ଭିଭିଏସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ
ମୋଷ୍ଟ ମଜାଦାର – ରିଷଭ ପନ୍ତ
ଡେଥ୍ ଓଭର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ – “ବୁମରାହଙ୍କ ନାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଜାହିର ଖାନ”
ସମ୍ପ୍ରତି, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ଫଳାଫଳ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଛି।
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଭାରତ 15 ଟି ଟେଷ୍ଟରୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଘରୋଇ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାହାରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ଥିଲା। ଚୋପ୍ରା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଗାମୀ ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
“ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର 15 ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ପାଞ୍ଚଟି ଜିତିଛି, ଆଠଟି ହାରିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡ୍ର ହୋଇଛି। ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ 33.33, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ,” ଚୋପ୍ରା YouTube ରେ କହିଛନ୍ତି।
“ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଟିକିଏ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ଥିଲା। ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ତୁମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଥିଲ, ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର ସେଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅବସର ନେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ,” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।