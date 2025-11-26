IND vs SA: ଲଜ୍ଜ୍ୟାଜନକ ପରାଜୟ, ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ; ଗମ୍ଭୀର ଦେବେକି ଇସ୍ତଫା? କୋଚ୍ ଖୋଲିଲେ ମୁହଁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ବର୍ଷ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏବେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଦେଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚିଂ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଗମ୍ଭୀର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ଫଇସଲା ନେବେ ନାହିଁ । ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ନେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି ବୋଲି କହି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଗମ୍ଭୀର ଟେଷ୍ଟ କୋଚିଂର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ, ଗମ୍ଭୀର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପରାଜୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ଦାୟୀ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଦାୟିତ୍ୱ BCCI ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା BCCIର ଦାୟିତ୍ୱ। କୋଚ୍ ହେବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଡ୍ର କରିଥିଲା, ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା।”
ଗମ୍ଭୀର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଳ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦଳ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫର୍ମାଟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମକୁ ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। 95/1 ରୁ ହଠାତ୍ 122/7 ହୋଇଯିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖେଳାଳି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଟ୍ ପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହିଁ କି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି ବି ନାହିଁ।”
ଗତ ବର୍ଷ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେକର୍ଡ:
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ 0-3 ରେ ହାରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା 2-0 ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ 30 ରନରେ ହାରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟରେ 408 ରନର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ ହୋଇଥିବା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 9 ମ୍ୟାଚରୁ 5ଟି ମ୍ୟାଚରେ ହାରିଛି ଏବଂ କେବଳ 4ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି, ଯାହା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା।