IND VS PAK FINAL; (ଟ୍ୱିଟ୍‌)ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଟ୍ୱିଟ୍‌, ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଫାଇନାଲକୁ

IND VS PAK FINAL; (ଟ୍ୱିଟ୍)ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଟ୍ୱିଟ୍, ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଫାଇନାଲକୁ
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଠ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ କେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହା ୧୭ତମ ସଂସ୍କରଣ (ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫) ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁପର ର୍ଫୋର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି।
ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଟାଇଟଲ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛି।
ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଗମ୍ଭୀର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ।
Into the finals! pic.twitter.com/5XGQ6Srook
— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 24, 2025
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଦଳ ସୁପର ଫୋରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତା’ପରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବୁମରାହ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୋଲର, ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି।
ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ଅଛି କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଏସିଆ କପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି।