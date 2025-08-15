(Video) ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ମହାକାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ ଗମ୍ଭୀର, ମାଗିଲେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରି ମହାକାଲଙ୍କୁ କଲେ ଦର୍ଶନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଶ୍ରୀ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ଭଷ୍ମ ଆରତୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରିବା ପରେ ଗମ୍ଭୀର ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନ ମହାକାଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨-୨ରେ ଡ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଧୋନୀ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଶାରୀରିକ…

ପର ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ରାତିକାଟିବା ଥିଲା ଝିଅର…

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସିରିଜ ଡ୍ର, ଦଳ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି:
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।

ଗତ ବର୍ଷ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୦-୩ରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୧-୩ରେ ପରାଜୟ ପରେ, ଦଳ ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ଥିଲା।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଡ୍ର ସିରିଜ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଫଳାଫଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଭଳି ଥିଲା।

ଭସ୍ମ ଆରତୀ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଗମ୍ଭୀର କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥର ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଆସିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ।”

You might also like More from author
More Stories

ଧୋନୀ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଶାରୀରିକ…

ପର ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ରାତିକାଟିବା ଥିଲା ଝିଅର…

43000 ଟଙ୍କା କମିଗଲା ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ତଥା…

ବୋହୁ ସହ ଶୋଇବାକୁ ଶଶୁର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପାଗଳ,…

1 of 28,375