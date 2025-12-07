ମତେ ସମାଲୋଚନା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ…ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ, IPL ଟିମ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ ବର୍ଷିଲେ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୦-୨ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି।
ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବୟାନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଏହା କୁହାଯାଉଛି କାରଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ, ଗମ୍ଭୀର ଏକ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ୦-୨ରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ରେ କିଛି ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶେଷ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ୨-୧ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଦଳର ବିଜୟ ପରେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଇଥିଲା ।
ସମାଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଫୁଟି ଉଠିଲା: ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରାଜୟ ପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବିଷୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଗମ୍ଭୀର ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଲୋକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଏପରି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯାହାର କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ଜଣେ IPL ମାଲିକ ବିଭାଜିତ କୋଚିଂ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଲୋକମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ନହୁଅ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।”
On critics. https://t.co/MJtrls28e8 pic.twitter.com/3IIRaFQYmw
— Vimal कुमार (@Vimalwa) December 6, 2025
ଡିସିର ମାଲିକ କଣ କହିଲେ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସହ-ମାଲିକ ପାର୍ଥ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ପରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିଭାଜିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ସୀମିତ ଓଭର ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ପୃଥକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଉଚିତ।
ଶାସ୍ତ୍ରୀ-ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠିଥିଲା: ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋଚିଂ ବିଷୟରେ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବିତର୍କ ଏବଂ ଦାବିର ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ଦାବି ବେଳେବେଳେ ଉଠିଥିଲା।
ତଥାପି, ଶାସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଦ୍ରାବିଡ କେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ। ତଥାପି, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବୟାନ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, ଏବଂ ଦଳର ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରାଯାଉଛି।