Gambhir vs RoKo: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ବୋବାଲ୍, ସିରିଜ ମଝିରେ ହେଲା ଖୁଲାସା
ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ବଡ଼ ବୋବାଲ! ବିରଟା-ରୋହିତଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ଏ କଣ ଚାଲିଛି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଆଗରୁ ରହି ଆସିଛି । ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭିତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଦଳର ଦୁଇ ବଡ଼ ତାରକା, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ଦିନିକିଆ ଦଳର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ରୋହିତ, କୋହଲି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗମ୍ଭୀର ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଠାରୁ କୋଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, କୋହଲି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ, କୋହଲି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବୈଠକ ରାୟପୁର କିମ୍ବା ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୋର୍ଡ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁ। ତେବେ ବିସିସିଆଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ନା 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ? ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ରୋହିତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା?
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା। ତଥାପି, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କିଛି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଏହାକୁ ଏକ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି।