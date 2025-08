(Video) ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ଏହି କଥା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଛି । ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬ ରନରେ ହରାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସିରିଜ ୨-୨ ବରାବରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ଶୁଭମନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ସିରିଜରେ ଧମାଲ କରୁଛି । ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭମନଙ୍କୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୋଚ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି ।

ସେହିପରି ଭାରତ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ କୋଚ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭମନ ଗିଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମିଡିଆ ସହ କଥା ହୋଇ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ଶାନଦାର କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ରହିଛି ଯେ, ଆଗକୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।

ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଗତ ୨ ମାସରେ ଏହି ୫ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ।

ସିରାଜଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶାନଦାର ରହିଛି ହେଲେ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ନେବା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଧମାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୫ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଧମାଲ ରହିଛି ।

#WATCH | Delhi: On India beating England by 6 runs and level the series 2-2, Head Coach of the Indian Cricket Team, Gautam Gambhir says, “I am happy. I think boys deserve every bit of it.”

On Mohammed Siraj, he says, “I think he’s been brilliant. In fact, not only he, but the… pic.twitter.com/OUGGUEiZUS

— ANI (@ANI) August 5, 2025