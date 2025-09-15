ଇରଫାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, କହିଲେ ସଚ୍ଚୋଟ ରୁହ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଚୁପ୍ ରହିବା ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି? ସେ କେବଳ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ।
ଠିକ୍ ଯେପରି ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା।
ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିଥିବା ଶୋ’ର ଅତିଥି ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ କାମ ସହଜ ହୋଇଯାଏ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଚ୍ଚୋଟତା କେବଳ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଯଦି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସବୁଠି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା କମେଣ୍ଟ୍ରୀ ବକ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡିଓ।
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରଳ ଭାଷାରେ ନିଜର କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ କମଳା ସହିତ କମଳା ତୁଳନା କରିପାରିବେ। ତୁମେ ଆପଲ୍ ଏବଂ କମଳା ତୁଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମତରେ, କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜର ମତ ରଖିବା ବହୁତ ସହଜ।
କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ତୁମେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମତରେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଗମ୍ଭୀର ଇରଫାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବାକୁ ଅପିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଏହା କହିବାର କାରଣ ଇରଫାନଙ୍କ ଆଘାତଦାୟକ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ସେ ବେଳେବେଳେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି।