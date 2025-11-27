ଚାଲିଯିବ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚ୍ ପଦ, BCCI ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ହେଲେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ!
ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି BCCI।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଘରୋଇ ମାଟିରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରି ନଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି।
କେବଳ ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ହୋଇଛି। ୨୦୧୨ ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଘଟିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ନିଶ୍ଚିତ।
କେବଳ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିନାହିଁ।
ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ:
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବାର ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) କୌଣସି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁନାହିଁ।
BCCI ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୋର୍ଡ କୌଣସି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରେ ଯେ ବୋର୍ଡ ଏହି ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁନାହିଁ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ:
ତେବେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଚାକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ବୋର୍ଡ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରିପୋର୍ଟଟି ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛି। “ଆମେ ତାଙ୍କ (ଗମ୍ଭୀର) ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ନାହିଁ କାରଣ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମା ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ,”।
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ହେଲେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୟନ କମିଟି ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହେବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୟ:
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦମୁକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ କି ଖେଳାଳି ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ।
ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବେ।
ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨୦୨୭ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଗସ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଅଛି।