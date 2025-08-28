ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ, ଏସିଆ କପ୍ ରେ ମିଳିଥିଲା ବଡ଼ ଆଘାତ!

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୯ ତାରିଖରୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବିଦାର। ଏହାସହ ଭାରତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ବାଛିଛି। ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୦ ତାରିଖରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।  ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି।  କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କର ଏସିଆ କପ୍ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତିନି ଥର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।  ଯେଉଁଥିରେ ଥରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ।  ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଏସିଆ କପ୍ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ।

ଏସିଆ କପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏସିଆ କପରେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାମହାତୀ ଖେଳାଳି ତିନିଥର ଏସିଆ କପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୮ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୩ ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ୨୫୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତାଇ ପାରି ନଥିଲେ।

ଫାଇନାଲରେ ଅଜନ୍ତା ମେଣ୍ଡିସ୍‌ଙ୍କ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ବଲ୍‌ ସାମ୍ନାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ୧୦୦ ରନ୍‌ରେ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା।

ତଥାପି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ୨୦୧୦ରେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ୪ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ୨୦୩ ରନ କରିଥିଲା।

ଫାଇନାଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ ଡାମ୍ବୁଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୮୧ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୦ ରେ ଏସିଆର ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା।

ଏହି ଖେଳାଳି ୨୦୧୨ ଏସିଆ କପରେ ୩ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୧୧ ରନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରି ନଥିଲା।

୧୫ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବ କି: ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଏସିଆର ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ଗୌରବ ପାଇଥିଲେ।

ଏବେ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ପୁଣିଥରେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କେଉଁ ରଣନୀତି ସହିତ ଚାମ୍ପିଅନ କରନ୍ତି।

