IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ମଦ, ଏହା ହେଉଛି କାରଣ
ଖେଳ ପାଇଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଲିଗ୍ରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଉଭୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି: ସେ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା:
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସେ ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲରେ, ଚହଲ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦଳ ଗତ ସିଜନରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (ଆରସିବି) ଠାରୁ ମାତ୍ର ୬ ରନରେ ହାରିଯାଇଥିଲା।
ଏକ ପ୍ରକାଶ କରି ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏବେ ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ମୁଁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ଏବଂ ମୋ ଦଳ ପାଇଁ ମୋର ୧୦୦% ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ IPLରେ ଲୋକମାନେ ମୋଠାରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ।” ସେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ସେ IPLରେ ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ ଟେକର, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IPL ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି।
ଆଘାତ ସହିତ IPL ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲି:
ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ପୂର୍ବ ଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲା, କାରଣ ସେ ଦଳରେ ନଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜାନସେନ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଜିତିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଜାନସେନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚହଲ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନଥିଲେ। “ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ ନିରାଶ ଥିଲି,” ଚହଲ କହିଥିଲେ। “କେକେଆର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମୋର ପାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଫାଇନାଲ ସମୟରେ ମୋର ଲେଗ୍-ସ୍ପିନ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବୋଲିଂ କରିପାରି ନଥିଲି।”