ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ହଠାତ ଛିଡା ହେଇଗଲେ ‘ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି’ କହିଲେ, ମୁଁ ତ … ପୁରା ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ

Viral News:ଚାଲି ଚାଲି ଜୁଇ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ତା’ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା... ଏହା କାହିଁକି ହେଲା ଜାଣନ୍ତୁ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ “ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୈ” ଗୀତ ଗାଇ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି, ଗୟା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରାରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଞ୍ଚି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ୭୪ ବର୍ଷୀୟ ମୋହନଲାଲ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା ସୈନିକ, ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଗୀତର ଶବ୍ଦ ଏବଂ “ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୈ” ଗୀତର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ, ମୋହନଲାଲ ଏକ ମାଳା ପିନ୍ଧା ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ “ଚଳ ଉଡ୍ ଜା ରେ ପାଞ୍ଚି, ଅବ ଦେଶ ହୁଆ ବେଗାନା” ର ଧ୍ୱନି ବାଜିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା।

ମୋହନଲାଲ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶବଯାତ୍ରାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶବଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁକ୍ତିଧାମରେ ​​ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେ ଶବଯାତ୍ରାରୁ ଉଠିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିତା ଜାଳିବା ପରେ, ପାଉଁଶ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋହନଲାଲ ଶବଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସାମୁହିକ ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।

ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବଦାହ:ମୋହନଲାଲ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଶବଦାହରେ କିଏ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନେ ଶବଦାହକୁ ବୋହି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି।”

ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ:ମୋହନଲାଲ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଶବଦାହ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖି, ମୋହନଲାଲ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗାଁରେ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା।

କୋଞ୍ଚି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ଦୀପକ କୁମାର କୋଲକାତାର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଧନବାଦରେ ରୁହନ୍ତି। ମୋହନଲାଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୋହନଲାଲ ତାଙ୍କ ପେନସନରୁ ପାଉଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଏହି ସମସ୍ତ କାମ କରନ୍ତି।

