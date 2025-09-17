CHARIDHAM

ALERT!ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ କରୁଛନ୍ତି କି ଫଲୋ, ହୁଅନ୍ତୁ ସତର୍କ, ଶହେ ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତି

Banana AI ଉପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ AI 3D ଫଟୋର ଏକ ନୂତନ ଧାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ଲୋକମାନେ Google Gemini ର Nano Banana AI ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।

Banana AI ବ୍ୟବହାର କରି ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ଏକ ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ମହିଳାମାନେ ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଶାଢ଼ି ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲାଇକ୍ ପାଉଛନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସିରିଜରେ, ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏହି Banana AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଫଟୋରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପରେ, ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଏପରି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଫଟୋ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଝଲକ ଭବନାନୀ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଶାଢ଼ି ଫଟୋ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଝିଅଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ବାହୁ ସବୁଜ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହି ଫଟୋର ଜବାବରେ, ସେ Banana AI ରୁ ଏକ କଳା ଶାଢ଼ି ଏବଂ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧି ଏକ ଫଟୋ ପାଇଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଝିଅଟି କହିଥିଲା ​​ଯେ ସେ ଫୁଲ୍-ସ୍ଲିଭ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଫଟୋଟି ସେୟାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାନାନା ଏଆଇ କିପରି ଜାଣିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ହାତର ଉପର ଭାଗରେ ଏକ ତିଳ ଅଛି, ଯଦିଓ ଏହା ସୁଟ୍‌ର ହାତ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଝିଅଟି କହୁଛି ଯେ ଏହି ଆପ୍ ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏପରି କୌଣସି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଥର ଭାବିବା ଉଚିତ।

ଲୋକମାନେ ସତର୍କତା ଏବଂ ସତର୍କତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଝଲକ। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାଏ ଝଲକ, ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ମାମଲା ସେୟାର କରିପାରିବି? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିଲି।

ତୃତୀୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଫଟୋ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେବେ। ଲୋକମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର ଚାଲ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏପରି ଅଦରକାରୀ ଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।

