ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଚାକିରି ଚିନ୍ତା, Gen Z ନା Millennial, କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବେକାରୀ, ଡିଗ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି କାମ
ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଚାକିରି ଚିନ୍ତା, Gen Z ନା Millennial, କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବେକାରୀ
Youth Jobs: ଭାରତରେ ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଲେନିୟଲ୍ସ (Millennials) ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବା ୱର୍କଫୋର୍ସରେ ବେଶ୍ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ, ‘ଜେନ-ଜି’ (Gen Z) ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଯୁବପିଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
ଅଜିମ ପ୍ରେମଜୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ (ILO) ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟବଧାନର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି।
‘ଜେନ-ଜି’ ପିଢ଼ିରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ
ଶ୍ରମ ବଜାରର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୫ ରୁ ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ବୟସ ବର୍ଗରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ପ୍ରାୟ ୪୦% ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହି ପିଢ଼ିକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ପିଢ଼ି ଭାବେ ଛିଡ଼ା କରିଛି।
ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହୁଏତ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୁଲ୍-ଟାଇମ୍ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଯେମିତି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼େ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ମିଳେ, ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ‘ମିଲେନିୟଲ୍ସ’
ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ୨୫ ରୁ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବ ମିଲେନିୟଲ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ପ୍ରାୟ ୨୦% ଅଟେ, ଯାହା ଜେନ-ଜି ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ୩୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ସିନିୟର ମିଲେନିୟଲ୍ସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ନେଟୱର୍କ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ସେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ମୋଟ ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ଯୁବକଯୁବତୀ
ସବୁଠାରୁ ଚମକାଇଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେଶର ମୋଟ ବେରୋଜଗାର ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଚାକିରି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଭାରତରେ ‘ଶିକ୍ଷିତ ବେରୋଜଗାରୀ’ର ସଂକଟ
ଭାରତର ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ହେଉଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଚାକିରିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ପ୍ରାୟ ୨୯.୧% ଥିବାବେଳେ, କମ୍ ପାଠପଢ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ଆଦୌ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେରୋଜଗାରୀ ମାତ୍ର ୩.୪% ରହିଛି।
ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୨୮ ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ହିଁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍କିଲ୍ ବା ଦକ୍ଷତାର ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ ଅଧିକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ତ ହାସଲ କରିନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍, ଡିଜିଟାଲ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କିମ୍ବା ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ବଡ଼ ବାଧକ ସାଜୁଛି।