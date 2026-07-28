Gen-Z ଗୁରମେହର କୌର କିଏ, ଯିଏ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ କେସ୍, କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ରଣନୀତି
କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET-UG ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଗୁରମେହର କୌର ଦେଇଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ସୋମବାର (୨୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬) ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି, “ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୋଦୀ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହିରାସତକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ।”
ଗୁରମେହର କୌର କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବିହାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା FIRର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି।”