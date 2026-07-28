Gen-Z ଗୁରମେହର କୌର କିଏ, ଯିଏ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ କେସ୍, କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ରଣନୀତି

କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET-UG ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଗୁରମେହର କୌର ଦେଇଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ସୋମବାର (୨୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬) ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି, “ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୋଦୀ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହିରାସତକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ।”

Uttarakhand Govt.

ଗୁରମେହର କୌର କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବିହାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା FIRର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବସ୍‌ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ !…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

ଏହି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ସହିତ NSUIର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନୋଦ ଜାଖଡ଼ ଏବଂ ବିହାରର ୟୁଥ କଂଗ୍ରେସ ପଦାଧିକାରୀ ଋଚା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ।

ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିହାରର BJP ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ସମସ୍ତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।

କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର:

ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।

ଏହାସହ କଂଗ୍ରେସ ‘ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର (CKG) ଲିଗାଲ୍ SOS ହେଲ୍ପଲାଇନ୍’ର ୯୮୧୧୮-୬୭୪୭୪ ନମ୍ବର ଜାରି କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି।

କିଏ ଏହି ଗୁରମେହର କୌର:

ଏହି ଘୋଷଣା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ୨୯ ବର୍ଷୀୟା ଗୁରମେହର କୌରଙ୍କୁ ବାଛିଛି। ଦଳର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖତାର ସହ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଛି।

ବାସ୍ତବରେ, ପେପର ଲିକ୍‌ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ Gen-Z ପିଢ଼ିର କ୍ରୋଧ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ଗୁରମେହର କୌର ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଢ଼ିର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଗଣ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୯୦ ଦଶକର ଶେଷଭାଗରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଛୋଟ ସହରରେ ଏକ ସେନା ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଉଠିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ୟୁକେରେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ବସ୍‌ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ !…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ…

ରସିକିଆ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବୁଢ଼ା, ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ୨…

1 of 18,854