ନେପାଳ ପରେ ଭାରତର ଲଦାଖରେ Gen-Zଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ, ବିଜେପି ଅଫିସ ଜାଳିଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ
ବିଜେପି ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ Gen-Z।
ଲଦାଖ: ନେପାଳର Gen-Z ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଦେଶରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ଆଉ ତତକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇ ନୂଆ ସରକାର ସ୍ଥାପନ କଲା। ଆଉ ଏହି Gen-Z ନିଆଁ ଏବେ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲାଣି।
ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ଲଦାଖରେ ଏବେ Gen-Zଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତିକି ଏବେ ଲଦାଖରେ ବିଜେପି ଅଫିସକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ।
ଲଦାଖରେ Gen-Zଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ: ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିବା ଦାବିରେ ଲେହରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି।
ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ବୁଧବାର ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ଛାତ୍ର ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି।
ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ CRPF ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଏକ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଲେହରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଜି ମୋର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ ବାର୍ତ୍ତା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।”
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଲଦାଖ ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଅଂଶ ଥିଲା। ତା’ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୫, ୨୦୧୯ ରେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏବେ କ’ଣ ହୋଇଛି ଯେ ଲଦାଖ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ କ’ଣ ଏବଂ ଲଦାଖର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଲଦାଖର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଲଦାଖ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେବ।
କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡୁଛି, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି: ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଲଦାଖକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଲଦାଖକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୪୪(୨) ଏବଂ ୨୭୫(୧) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଲଦାଖ ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଥିଲା।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ସମେତ ଅନେକ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।
ଏହାର ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୩୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାରି ଜଣ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ବାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲଦାଖରୁ ଜଣେ ବି ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି: କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେବା ପରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ବିଧାନସଭା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲଦାଖରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାରେ ଲଦାଖକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରୁ ଚାରି ଜଣ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖାଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଗୁରୁତର ସଙ୍କଟ: ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଧିକ ସଙ୍କଟ ଦେକିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଲଦାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା।
ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଦାଖରେ ଗେଜେଟେଡ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଅଣ-ଗେଜେଟେଡ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତଥାପି ଲଦାଖରେ ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେତୁ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ ଯାହା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।
କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ: ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଲଦାଖରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦାବି ହେଉଛି ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିପାରିବେ।
ଲେହ ଏବଂ କାରଗିଲକୁ ପୃଥକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ମିଳିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ।
ଜମି, ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, କୃଷି, ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏହି କମିଟି ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ।
ଏସବୁ ପରେ ବହୁତ କିଛି ଲଦାଖର ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ।
ଯଦି ସିକିମ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ଅଛି, ତେବେ ଲଦାଖ କାହିଁକି ନୁହେଁ: ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଲଦାଖ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସିକିମ ଏବଂ ମିଜୋରାମକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତେବେ ସମାନ କଥା ଲଦାଖ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ।
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ସିକିମକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୦୦,୦୦୦ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୭୦୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଥିଲା।
ଲଦାଖର ଜନସଂଖ୍ୟା ୩୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୬୦,୦୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ। ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲଦାଖ ସିକିମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।