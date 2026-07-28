NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP ନେତାଙ୍କ ଝିଅ !
ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆସାମର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ତିନିଜଣ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଆସାମର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଝିଅ।
ଆସାମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ମହନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ଦିବିସା ମହନ୍ତ ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରିଖରେ ଗୁୱାହାଟୀରେ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଓ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା କେଶବ ମହନ୍ତ ଏନେଇ କୌଣସି ମତ ଦେଇନଥିଲେ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ବୟସ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦିବିସାଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ସହ ସହମତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ।
ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସଚିନ ରାହାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ “ଜୟ ହିନ୍ଦ” ଲେଖିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇବାକୁ କେହି ଚାପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାକୁ ହଟାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଜାଣତରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭୁଲ ବୁଝି ତାହାକୁ ହଟାଇଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅ ଯଶସ୍ୱିନୀ ରାଜେ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଓ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଅଧିକ କଠୋର ମନୋଭାବ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହି ଇସ୍ତଫା କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ।