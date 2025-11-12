ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର +91 ରୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଜାଣନ୍ତି କି ରହସ୍ୟମୟ କୋଡର କାରଣ କ’ଣ…

ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର +91 ରୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଯାହା ବି ହେଉ, ତାହା Jio, Airtel, BSNL, କିମ୍ବା Vi ହେଉ, ଏହି କୋଡ୍ ସମସ୍ତ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର +୯୧ ରୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀ – ଜିଓ, ​​ଏୟାରଟେଲ୍, ବିଏସଏନଏଲ, କିମ୍ବା ଭି – ସମସ୍ତ ନମ୍ବରରେ ଏହି କୋଡ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି +୯୧ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ଏବଂ 2G ରୁ 5G ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା କାହିଁକି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କୋଡ୍ ପଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚୟ କୋଡ୍: ପ୍ରକୃତରେ, +୯୧ ହେଉଛି ଭାରତର ଦେଶ କୋଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଭାରତକୁ କଲ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବରର ପୂର୍ବରୁ +୯୧ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କୋଡ୍ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ କଲ୍ ଭାରତକୁ ଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକା ପାଇଁ +୧, ୟୁକେ ପାଇଁ +୪୪ ଏବଂ ଜାପାନ ପାଇଁ +୮୧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଛି।

୧୯୭୦ ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:୧୯୭୦ ଦଶକରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୂରସଂଚାର ସଂଘ (ITU) ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ +୯୧ କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ୯୧ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଏହି କୋଡ୍ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି।

କୋଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ: ସମୟ ସହିତ, ଭାରତର ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଧୀର 2G ନେଟୱାର୍କରୁ 5G ର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି, +୯୧ କେବେବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ଏହା କେବଳ ଭାରତର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଲିକମ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁନଃସେଟ୍ କରିବା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାନ୍ତା।

ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରିଚୟ: ଆଜି, +୯୧ କେବଳ ଏକ କୋଡ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ କେହି +୯୧ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କଲ୍ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତରୁ ଆସିଛି। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କୋଡ୍, ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।

ତେଣୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ +୯୧ କୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବେ, ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେବଳ କିଛି ଅଙ୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ।

