GK: ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଦେଶ କେଉଁଟା? ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ମାତ୍ର ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଓସ୍, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲାଓ ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍, ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆର ମୁଖ୍ୟଭୂମିରେ ଏକ ଭୂମିବେଷ୍ଟିତ ଦେଶ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହାର କୌଣସି ଉପକୂଳ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ୍, ପୂର୍ବରେ ଭିଏତନାମ, ଦକ୍ଷିଣରେ କାମ୍ବୋଡିଆ, ପଶ୍ଚିମରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ମିଆଁମାର (ବର୍ମା) ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଭୌଗୋଳିକ ଦିଗ: ଲାଓସ୍ ପ୍ରାୟ ୨୩୬,୮୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ବିସ୍ତୃତ ପର୍ବତମୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ – ଦେଶର ୩/୪ ଭାଗ ପର୍ବତ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ। ମେକଙ୍ଗ ନଦୀ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଗଠନ କରେ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଜଳପଥ, କୃଷି, ମାଛ ଧରିବା ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଜନସଂଖ୍ୟା: ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଲାଓସର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭.୯୭ ନିୟୁତ ଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ୧୦୩ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତା ବହୁତ କମ୍ (ପ୍ରାୟ ୩୫ ଜଣ / ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର), ଯାହା ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ୬୮% ଲାଓ ଲୂମ୍ (ନିମ୍ନଭୂମି ଲାଓ), ୨୨% ଲାଓ ଥୁଓଙ୍ଗ (ଉପଭୂମି ଲାଓ), ୯% ଲାଓ ସୌଙ୍ଗ (ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହମୋଙ୍ଗ, ୟାଓ) ଏବଂ ବାକି ଭିଏତନାମିଜ୍/ଚାଇନିଜ୍।
ସଂସ୍କୃତି: ଲାଓ ସଂସ୍କୃତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ – ଥେରବାଦ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ସାରା ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର (ୱାଟ୍) ଅଛି, ବିଶେଷକରି ଲୁଆଙ୍ଗ ପ୍ରବାଙ୍ଗ (ଏକ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ)। ଲୋକମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ପର୍ବଗୁଡ଼ିକରେ ବୈସାକ (ପେଇ ମାଇ – ଲାଓ ନବବର୍ଷ), ବୌଦ୍ଧ ପର୍ବ ଏବଂ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଦୌଡ଼ ଉତ୍ସବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସରକାରୀ ଭାଷା ହେଉଛି ଲାଓ, ଯାହା ଥାଇ ସହିତ ସମାନ।
ଅର୍ଥନୀତି: ଲାଓସ୍ ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କୃଷି – ଜନସଂଖ୍ୟାର ୮୦% କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଉଛି ଚାଉଳ, ମକା, କଫି, ତମାଖୁ, କପା। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରପ୍ତାନି – ଚୀନ୍ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରେ। ଏଠାକାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଭଲ।
ଲାଓସ୍ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତି, ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ମେକଙ୍ଗ ନଦୀ ଏବଂ ଲୁଆଙ୍ଗ ପ୍ରବାଙ୍ଗ ଭଳି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ରେଳ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଶଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଦେଶ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ୧,୦୦୦ ଲାଓ କିପ୍ ହେଉଛି ୪ ରୁ ୫ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ।