ପର୍ଣ୍ଣ ୱେବସାଇଟରେ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସମେତ ଏହି ମହିଳା ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍, ଚାରିଆଡେ ହଇଚଇ

ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିୟା ମେଲୋନିଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ

By Chinmayee Beura
Georgia Meloni's objectionable photos go viral

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଇଟାଲୀର ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

କେବଳ ମେଲୋନି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆରିଆନାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଇଟାଲୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଏବଂ Gender biased caption ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

କେତେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଛି ଫଟୋ: ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ରାଲି, ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଛୁଟିଦିନ ସମୟରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋଗୁଡିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘FICA’ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ୱେବସାଇଟର 700000ରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି। ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଏବଂ ଏଡିଟ୍ କରି ୱେବସାଇଟ୍‌ର VIP ସେକ୍ସନରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

FB ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ମେଟା: 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ Mia Mogli ନାମକ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ମେଟା। ଏହା ପରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା।

ଏହାକୁ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଇଟାଲୀୟ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଥିଲେ।

FICA କ’ଣ: FICA ହେଉଛି ଇଟାଲୀୟ ଭାଷାରେ ଏକ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଏହି ନାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (PD) ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ନେତା ଭାଲେରିଆ କାମପାଗ୍ନା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି। ପାଓଲା କର୍ଟେଲସି, ଅଭିନେତ୍ରୀ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସି’ଆଙ୍କୋରା ଡୋମାନି ଏବଂ ଚିଆରା ଫେରାଗ୍ନିଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି।

