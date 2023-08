ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସଫଳତା ଦେଖି ଦେଖି ଗଦଗଦ ହେଲେ ଜର୍ମାନୀର ମନ୍ତ୍ରୀ: କହିଲେ-UPI ହେଉଛି ଭାରତର ସଫଳତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଉଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀର ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଲକର ୱିସିଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UPI)ର ସରଳତା ଦେଖି ଗଦଗଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରବିବାର ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ପନିପରିବା କିଣି ମୋବାଇଲରୁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ।

ଏହାକୁ ନେଇ ରବିବାର ଦିନ ଭାରତରେ ଥିବା ଜର୍ମାନ ଦୂତାବାସ ଟ୍ୱିଟରରେ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଶର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବୋଲି କହିଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ଜର୍ମାନ ଦୂତାବାସ ଭୋଲକର ୱିସିଂଙ୍କ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପରିବା କିଣିବା ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ UPI ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ଅଛି, ‘ଭାରତର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି। UPI ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ କାରବାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱିସିଂ UPI ଦେୟର ସରଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ!

One of India’s success story is digital infrastructure. UPI enables everybody to make transactions in seconds. Millions of Indians use it. Federal Minister for Digital and Transport @Wissing was able to experience the simplicity of UPI payments first hand and is very fascinated! pic.twitter.com/I57P8snF0C

