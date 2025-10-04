Free Gas: ମାଗଣାରେ ମିଳିବ LPG ସିଲିଣ୍ଡର; ଗୃହଣୀଙ୍କୁ ଦିୱାଲି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ସରକାର !

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେଲେ ସରକାର । ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର । ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଏହି ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୮.୫ ମିଲିୟନ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାରର ରୋଷେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୀପାବଳି ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଏକ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଲି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୧,୩୮୫.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ।

ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ BPL ପରିବାର ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ।

ସେହିପରି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ (KYC) ସମାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ନହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୀପାବଳିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ପରିବାର ପାଇଁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବ।

ଏହି ଲୋକମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ:

1-ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆୟକର ବା ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି

2-ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପେନସନଭୋଗୀ

3-ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟ କିମ୍ବା ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ରୁ ଅଧିକ

4-ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଥିବା ପରିବାର

5-2.5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିବା ଚାଷୀ

6-ଯଦି ପରିବାରର ପୂର୍ବରୁ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ଅଛି

7-ଯେଉଁ ଧନୀ ପରିବାର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଜାତି ଜନଗଣନାରେ ଗରିବ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି

 

