ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ; ଇରାନୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦେଲା ଧମକ
ଆମେରିକୀ ସିନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ‘ହମଶହରି' ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି
ୱାସିଂଟନ୍: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲା ଧମକ। ଏଥର ଧମକ ଦେଇଛି ଇରାନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଧମକ ଦେଇଛି। ଆଉ କହିଛି; ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ…।
ଇରାନୀ ଖବରକାଗଜ ‘ହମଶହରି’ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି; ଆମେରିକୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଅନ୍ୟ ଆମେରିକୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକୀ ସିନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ‘ହମଶହରି’ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହମଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଧରି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଛ ପାଶ୍ୱର୍ରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟ ହେଗସେଥ୍, ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଆମେରିକୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ ହେଡଲାଇନ ରହିଛି, “ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ”। ପୂର୍ବରୁ ଇରାନୀ ଖବରକାଗଜ ‘ୱତନ-ଏ -ଏମରୋଜ’ ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗ୍ରାହମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଛାପିଥିଲା। ହେଡଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲା “ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସାୟୀର ମୃତ୍ୟୁ”।
ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହମଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଇରାନର ସରକାରୀ ମିଡିଆର ଜଣେ ନ୍ୟୁଜ ଆଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇରାନୀ ଜାତିକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଉସ୍କାଇବା ଓ ଇରାନ-ବିରୋଧୀ ଆମେରିକୀ ସିନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହମଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।” ଏହି ମିଡିଆ ପ୍ରସାରଣ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏମ୍ଏଜିଏ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହାୱା ଦେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ରାହମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଇଆର୍ଜିସି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ହତ୍ୟା ଧମକର କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଲିଣ୍ଡସେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖୁସି ମନାଉଛି ଇରାନ?
ପ୍ରକୃତରେ ସାଉଥ୍ କାରୋଲିନାର ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହମ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ କ୍ରମାଗତ ସାମରିକ ସହାୟତାର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଗାଜା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଜୋରଦାର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ଗାଜାରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଇରାନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।