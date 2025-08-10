ଶନି-ରାହୁଙ୍କ କୁ-ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଉପଚାର

ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଉପଚାର । ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ହେବ ଦୂର ।

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: 2025 ମସିହାରେ, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ତେଲରେ ତିଆରି ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ଦେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ।

ଶନିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8 ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି କିମ୍ବା 8 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶନି ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।

ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଘରେ ମୟୂର ପର ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କ ଖରାପ ଦଶାର ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୁଏ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୟୂର ପର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଏହି ସହଜ ଉପଚାର କରିବା ଦ୍ବାରା ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଭ ହିଁ ସୁଭ ଘଟିବ। ଏହି ଉପଚାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ।

