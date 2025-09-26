କ୍ରିକେଟ ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ; ଅମ୍ପାୟାର ୱାଇଡ ଦେଲେ ବୋଲି ରାଗିଗଲେ ବୋଲର, ମୁଣ୍ଡକୁ ବଲ ମାରିଲେ, ବ୍ୟାଟରେ ଛେଚିଲେ

କ୍ରିକେଟ ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ । ଅମ୍ପାୟାର ୱାଇଡ ଦେଲେ ବୋଲି ଅମ୍ପାୟାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେତିଲା ବୋଲର ।

By Seema Mohapatra

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: କ୍ରିକେଟ ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦର ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଳିମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ଅମ୍ପାୟାର ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ଡାକିବା ନେଇ ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଘାଜିଆବାଦର ୱେଭ୍ ସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ପୀଡିତ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ୱେଭ୍ ସିଟିରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପୀଡିତ ଯୁବକ ଅମ୍ପେୟାରିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୋଲିଂ ଖେଳାଳି ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ “ୱାଇଡ୍” ନ କହିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ପାୟାର ବଲକୁ ୱାଇଡ୍ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେତେବେଳେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ୍ରୋଧିତ ବୋଲର ପ୍ରଥମେ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଲ୍ ମାରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

ଖେଳାଳିମାନେ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟିଥିଲେ

ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ, ଖେଳାଳିମାନେ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପିଟିଥିଲେ। ପୀଡିତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପୀଡିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇନଥିଲା, ବରଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ଗାଳି ଦେଇ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ପୋଲିସର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି

ପିଡିତ ଅମ୍ପାୟର ୱେଭ୍ ସିଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଶୁଣି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ନ ଘଟେ।

