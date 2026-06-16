ଅପରାଧୀ ମନରେ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ; ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲି ଘରେ ପଶି ଗୁଳି କଲା

ଗୁଳି କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜନି। ସେ ଜଣେ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ। ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ଓ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ତା’ କାମ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦାଦା ବଟି ମାଗୁଥିବା ଅପରାଧୀ ମନରେ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଘରେ ପଶି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗୁଳିକଲା। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।

ଗୁଳି କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜନି। ସେ ଜଣେ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ। ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ଓ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ତା’ କାମ। ୪ ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଡ଼ା ଥାନା ଆଦର୍ଶ ନଗର ସ୍ଥିତ ବାଲ୍ମୀକି ଗାଁର ଖୁସି(୨୦)ଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜନିଙ୍କ ଅପରାଧୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁଥିଲା ଜନି।

ତେବେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୪ଟା ହେଳେ ଖୁସି ଓ ତାଙ୍କ ସାନଭଉଣୀ ନିଧି (୧୮) ଘରେ ଏକାକୀ ଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଜନି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜନିଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘର ଭିତରେ ପଶି କବାଟ ଦେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା…

ମମତାଙ୍କ ଦଶା ଭୋଗିବେ ଉଦ୍ଧବ: ୬ ସାଂସଦ…

ଜନି କିଛି ଉପାୟ ନପାଇ ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଓ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜନି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଚଟାଣରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ। ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗଳିରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଘରର ଉପର ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜନିଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଘର ଭିତରେ ପଶି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା…

ମମତାଙ୍କ ଦଶା ଭୋଗିବେ ଉଦ୍ଧବ: ୬ ସାଂସଦ…

ଚୀନ୍‌ରେ ଭୂକମ୍ପ; ୪୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ୮ ଝଟକା,…

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ପିଓକେ;…

1 of 17,808