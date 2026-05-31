ଗାଜିଆବାଦ: ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ ଚିରାଗ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୋଲିସ

ଗାଜିଆବାଦରେ ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ ଚିରାଗ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଚିରାଗଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଦୁଇଟି ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।

By Priyanka Das

Ghaziabad News : ଗାଜିଆବାଦରେ ଉଦୀୟମାନ ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ ଚିରାଗ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ସହରର ସାଇ ଉପବନରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିରାଗଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁଇଟି ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଯାହା ଗୁଳି ବାଜିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି। ଏହି କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକ କମର ଏବଂ କାଖ ପାଖରେ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଏହି କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ।

ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଚିରାଗ ଚିରାଗ ତ୍ୟାଗୀ ଗାଜିଆବାଦର ମୁରାଦନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସନ୍ତପୁର ସେନ୍ଥଲି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଏବଂ ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଚିରାଗ ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ରହିବାର ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲା। ସେ ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।

ପରିଜନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚିରାଗଙ୍କ କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା

ଚିରାଗଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ଆଥଲେଟ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା ମନୋଜ ତ୍ୟାଗୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ଜମି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚିରାଗ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର କାହା ସହ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।

ଡିସିପି ସିଟି ଧବଳ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ) ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

 

