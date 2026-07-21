ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ! ଜନ୍ମକଲା ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଦୁଇ ପୁଅ

ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ମାମଲା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ! ଜନ୍ମକଲା ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଦୁଇ ଆଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ। ଏପରି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଦେବାରୁ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦୁଇ ପୁଅ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଗାଜିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଶରଣ। ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ବିମଳେଶ, ଦୁଇ ପୁଅ ଦୀପକ ଓ ଲଳିତ। ଗଙ୍ଗାଶରଣ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ।

ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ବଦଳରେ ସାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବସୟରେ ପିଲାମାନେ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରାବାଡ଼ି ହେବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ବୋଝ ହେଲେ। ଘରର ସମ୍ପତି ହଡପ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଗଙ୍ଗାଶରଣ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିମଳେଶଙ୍କୁ ନାନା ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରେଳ ବିଭାଗ ବେଡସିଟ ଚୋରି କରି କୁର୍ତ୍ତା କରି…

ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ: ମଝି ଦରିଆରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ମାମଲା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସୁଧୁରିବା ବଦଳରେ ଦୁଇ ପୁଅ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଶରଣ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ବେଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଜାଣିପାରିଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାପା-ମାଆ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ପୁଅ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଗଙ୍ଗାଶରଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡାଏଲ ୧୧୨କୁ ଫୋନ୍ କଲ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଦୁଇ ପୁଅ ନଥିଲେ। ଚଟାଣରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଡିସିପି (ଗ୍ରାମୀଣ) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି; ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରେଳ ବିଭାଗ ବେଡସିଟ ଚୋରି କରି କୁର୍ତ୍ତା କରି…

ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ: ମଝି ଦରିଆରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ମମତା…

ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଲା ପେଡ଼ି: ମାଗଲାରେ…

1 of 18,155