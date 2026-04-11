ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ନୂଆ ‘ପାସକି’ ଫିଚର: ଏବେ ହ୍ୟାକର୍ ହେବେ ଫେଲ୍

ପାସକି (Passkey) ହେଉଛି ଏକ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁରୁଣା OTP ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଠକେଇ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ‘ପାସକି’ (Passkey) ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଓଟିପି (OTP) ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜ। ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ୍-ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା କୋଡ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

କ’ଣ ଏହି ‘ପାସକି’ ଫିଚର? ପାସକି ହେଉଛି ଏକ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସହିତ ଯୋଡିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଫେସ୍ ଆଇଡି (Face ID) କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ଲଗ୍-ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ ନଥାଏ କିମ୍ବା ନେଟୱାର୍କ ନଥାଏ, ତଥାପି ଆପଣ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ।

କିପରି କରିବେ ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍? (ଷ୍ଟେପ୍-ବାଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା): ୧. ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ସେଟିଂସ’ (Settings) କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ୨. ଏହାପରେ ‘ଆକାଉଣ୍ଟ’ (Account) ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୩. ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ‘ପାସକି’ (Passkey) ର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୪. ବର୍ତ୍ତମାନ ‘କ୍ରିଏଟ୍ ପାସକି’ (Create Passkey) ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୫. ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଫୋନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ଲକ୍) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ (Confirm) କରନ୍ତୁ। ୬. ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାସକି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ଅନେକ ସମୟରେ ହ୍ୟାକର୍‌ମାନେ ଓଟିପି ଚୋରି କରି ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାସକି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍।

1 of 6,882