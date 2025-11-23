(video)ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗିଳିଦେଲା ବିଶାଳକାୟ ମାଛ, ତା’ ପରେ ଯାହା ହେଲା… ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ
ସତରେ କ'ଣ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟା ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି ମାଛ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ଅନେକ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ମଣିଷକୁ ଜିଅନ୍ତା ଗିଳିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏପରି ଘଟଣା ବୋହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ଦେହକୁ ଭୟରେ ଥରାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ମାଛ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧା ଗିଳି ଦେଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ।
ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମାଛଟି କେତେ ବିଶାଳକାୟ, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧା ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାଛ ପାଟିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଟାଣୁଥିଶେ। କାରଣ ମାଛଟି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ପିଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଯେପରି ମାଛଟି ଗିଳିଥିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ତିନିଜଣ ବନ୍ଧୁ ଶେଷରେ ମାଛର ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ। ଜଣେ ୟୁଜର ପଚାରିବାରୁ, ଗ୍ରୋକ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।
Shocking Catfish Attack in River, Friends Pull Man to Safety! pic.twitter.com/wP256xjzXX
— YZY (@yeeezyyy360) November 22, 2025
କ୍ୟାଟଫିସ୍ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା:
ଏହି ହୋସ୍ ଉଡାଇଦେବା ଭଳି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X (ଟ୍ୱିଟର) ରେ @yeeezyyy360 ଆଇଡିରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ‘ନଦୀରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କ୍ୟାଟଫିସ୍ ଆକ୍ରମଣ, ବନ୍ଧୁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି’।
ଏହି ୧୫ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓଟି ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ୭୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।