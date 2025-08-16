ଏସିଆକପରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଗିଲ ଓ ସିରାଜ! କାହିଁକି କହିଲେ ମହମ୍ମଦ କୈଫ…

ଏସିଆ କପ ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା...

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ 19 ଅଗଷ୍ଟରେ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। କୈଫ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୈଫ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ-11 ରୁ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପଢନ୍ତୁ…

କୈଫ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ-11 ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଗିଲ୍-ସିରାଜଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି- କୈଫ୍ ତାଙ୍କ 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଗିଲ୍ ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ହିରୋ ଥିବା ଗିଲ୍ ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ-11 ରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। କୈଫ୍ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଓପନର୍ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କୈଫ୍ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। କୈଫ୍ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।

କୈଫ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। କୈଫ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ୮ ନମ୍ବରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୈଫ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିନର ଭାବରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। କୈଫ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂର କମାଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ କୈଫଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ।

କୈଫଙ୍କ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି ହେଲେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମା।

ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ରେ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ୟୁଏଇର ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

